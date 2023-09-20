Узнать больше

Врачи павильонов «Здоровая Москва» провели более 3 млн обследований за сезон

Короткая ссылка
Врачи павильонов «Здоровая Москва» выполнили более 3,1 млн обследований в течение сезона, в том числе 950 тыс. лабораторных исследований.
Врачи павильонов «Здоровая Москва» провели более 3 млн обследований за сезон

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Такая проверка здоровья позволяет выявить риски развития многих серьёзных патологий, таких как сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других», — сказала глава центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

По её словам, программу обследования для каждого пациента подбирают индивидуально.

Ранее сообщалось, что более 600 тыс. жителей Московской области проконсультировались с врачом онлайн по итогам диспансеризации с начала 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить