Врачи павильонов «Здоровая Москва» провели более 3 млн обследований за сезон

Врачи павильонов «Здоровая Москва» выполнили более 3,1 млн обследований в течение сезона, в том числе 950 тыс. лабораторных исследований.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Такая проверка здоровья позволяет выявить риски развития многих серьёзных патологий, таких как сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других», — сказала глава центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

По её словам, программу обследования для каждого пациента подбирают индивидуально.

Ранее сообщалось, что более 600 тыс. жителей Московской области проконсультировались с врачом онлайн по итогам диспансеризации с начала 2023 года.