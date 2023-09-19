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В Подмосковье более 600 тысяч человек проконсультировались с врачом онлайн после диспансеризации

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Более 600 тыс. жителей Московской области проконсультировались с врачом онлайн по итогам диспансеризации с начала 2023 года.
В Подмосковье более 600 тысяч человек проконсультировались с врачом онлайн после диспансеризации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения Подмосковья. На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учёте из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети», — сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Специалисты могут дать консультации по результатам анализов и обследований, а в случае необходимости — направить на углублённую диспансеризацию.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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