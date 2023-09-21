Роскачество: родительский комитет должен отчитываться за потраченные деньги

Родительский комитет, который обычно занимается сбором средств, добровольно переданных семьями на нужды класса, должен предоставлять отчёт о том, как и на что были потрачены деньги. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

Специалисты Роскачества напомнили, что принудительные поборы в образовательных учреждениях запрещены. Все взносы должны передаваться лишь на добровольной основе. В противном случае родители могут пожаловаться директору школы, в прокуратуру или Минпросвещения.

Сбором добровольно переданных средств и контролем их распределения чаще всего занимаются родительские комитеты, деятельность которых определена в законе «Об образовании в Российской Федерации».

Нюанс здесь заключается в том, что о чётких границах полномочий комитетов в законе не говорится, поэтому в каждом конкретном случае эти границы устанавливаются на основе общей договорённости.

«Желательно, чтобы статус и полномочия родительских комитетов были закреплены в локальных актах школы. Этот вопрос можно выносить на обсуждение. Также стоит убедиться, что существование родительского комитета и его деятельность в том виде, в каком она предполагается, не противоречат внутренним документам школы», — подчеркнули при этом эксперты Роскачества.

Собирать деньги на общие нужды, по словам специалистов, можно на основании обычной устной договорённости.

«Но лучше оформить протокол, в котором фиксируется договорённость между родителями (цели сбора средств, размеры взносов и так далее). Если протокол в письменном виде составлен, то родительский комитет обязан будет отчитываться о потраченных деньгах», — уточнили в Роскачестве.

Если письменный протокол не оформлен, то, передавая деньги организаторам, родители, по сути, заключают с ними договор поручения — поручают направить средства на решение определённых финансовых задач. То, что договор составлен в устной форме, существенно дело не меняет. Так, поверенный (тот, кто собрал деньги) обязан по запросу сообщать доверителю (родителям) сведения об исполнении поручения (ст. 974 ГК России).

Чтобы получить отчёт о потраченных средствах, родителям (по отдельности или коллективно) необходимо направить запрос (в письменной или устной форме) на предоставление сведений о том, как были потрачены деньги.

«Собиравшие деньги люди должны отчитаться, предоставив чеки, выписки, квитанции, которые подтвердят траты», — заявили эксперты.

Если же они отказываются это делать, можно предположить, что деньги были потрачены не на те цели, которые были заявлены изначально. Тогда родители могут обратиться в полицию или прокуратуру. Опираться здесь можно на наличие признаков преступления по ст. 160 УК России (хищение, присвоение, растрата) и требовать, чтобы инцидент был расследован.

Если ситуацию не удаётся разрешить такими методами, стоит обратиться в суд. Однако в этом случае потребуются доказательства вашей правоты. В связи с этим важно, чтобы существование родительского комитета было обусловлено локальным актом. А в качестве доказательств можно использовать переписки, чеки об оплате, показания свидетелей и прочее.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о незаконности школьных поборов.