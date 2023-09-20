Психолог Грязев заявил, что люди с тягой к порядку могут уходить в загулы
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам психоаналитика, у педанта с компульсивно-обсессивным типом личности всё с иголочки, однако иногда такие люди могут уходить в загулы, случайный секс и алкоголь.
«Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают», — заключил Грязев.
Ранее психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.