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Психолог Грязев заявил, что люди с тягой к порядку могут уходить в загулы

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Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев рассказал, что люди с тягой к порядку могут уходить в загулы.
Психолог Грязев заявил, что люди с тягой к порядку могут уходить в загулы
  • Gettyimages.ru
  • © BirgitKorber

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам психоаналитика, у педанта с компульсивно-обсессивным типом личности всё с иголочки, однако иногда такие люди могут уходить в загулы, случайный секс и алкоголь.

«Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают», — заключил Грязев.

Ранее психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.

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