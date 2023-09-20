Хуснуллин: кабмин намерен продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

Российское правительство предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», — приводит ТАСС ответ Хуснуллина на вопрос о перспективах программы после 1 июля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

До этого Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли заявил, что льготные ипотечные программы в стране будут продолжены.