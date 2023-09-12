Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для сотрудников ОПК

Президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

«Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заявил он.

Путин подчеркнул, что предложил расширить ипотеку под 2% «для всех сотрудников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения».

Ранее Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли заявил, что льготные ипотечные программы в стране будут продолжены.