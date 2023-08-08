Путин заявил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Он подчеркнул, что рекордный «урожай» жилищного строительства в большей степени связан с ипотекой, поэтому власти будут делать всё для продолжения программы.
«Как мы знаем, 8% льготная ипотека теперь, 6% — это семейная, 5% для IT-специалистов и в 2% для Дальнего Востока. Будем работать, будем продолжать», — добавил Путин.
Ранее глава государства заявил, что строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны.