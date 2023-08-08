Путин: стройотрасль приносит около 5% ВВП в общую копилку развития России

Строительная отрасль приносит примерно 5% ВВП в общую копилку развития Российской Федерации.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по развитию стройотрасли.

«В целом, по оценке предварительной, строительная отрасль даёт порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%», — сказал президент.

Путин назвал сферу серьёзным мощным комплексом, который во многом определяет устойчивость всей российской экономики.

Ранее сообщалось, что глава государства приостановил отдельные положения договоров по налогообложению с 38 недружественными государствами.