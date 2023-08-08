Путин приостановил отдельные положения налоговых договоров с 38 недружественными странами

Российский президент Владимир Путин приостановил отдельные положения договоров по налогообложению с 38 недружественными странами.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Речь идёт о таких недружественных странах, как Соединённые Штаты, Польша, Южная Корея, Швеция, Болгария, Великобритания, Венгрия, Люксембург, Румыния, Ирландия.

Кроме того, документ затрагивает налогообложение со Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Швейцарией, Чехией, Данией.

Также в списке недружественных России стран Япония, Норвегия, Италия, Финляндия, ФРГ, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта.

Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров.