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Путин поручил МИД России уведомить ряд стран о приостановке положений налоговых договоров

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Президент России Владимир Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров.
Путин поручил МИД России уведомить ряд стран о приостановке положений налоговых договоров
  • kremlin.ru

Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

«Постановляю... Министерству иностранных дел направить государствам — участникам международных договоров Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего Указа, уведомления о приостановлении действия их отдельных положений», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Путин поручил кабмину внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия положений налоговых договоров и обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на экономику страны последствий этого решения.

Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

В Минфине напомнили, что в феврале Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В ведомстве подчеркнули, что односторонние меры нарушают нормы международного права, что позволяет вводить ответные ограничения.

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