В России предложили приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Минфин и МИД России предложили приостановить действие налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами.

«Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту России издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что в феврале Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В ведомстве подчеркнули, что односторонние меры нарушают нормы международного права, что даёт право вводить ответные ограничения.

«Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», — добавили в Минфине.

14 февраля Евросоюз включил Россию, Виргинские острова, Коста-Рику и Маршалловы острова в перечень стран — налоговых убежищ.

Уточняется, что Россию внесли в перечень после того, как специалисты проверили принятое в 2022 году российское новое налоговое законодательство на предмет соответствия критериям кодекса налогового управления.