Декан Селезнёв заявил, что в России не сформировалась культура здоровья
«Примерно половина работников, как показывает практика, продолжают ходить на работу простуженными, часто заражая окружающих», — приводит слова Селезнёва «Российская газета».
Декан отметил, что при этом около 40% компаний просят сотрудников с симптомами простуды оставаться дома. Также 30% работодателей не приветствуют больничные. Некоторые могут предложить работникам перейти на удалёнку.
«В России пока не сформировалась культура здоровья и внимательного отношения к своей физической форме», — заключил Селезнёв.
По его словам, многие берут больничный только в случае высокой температуры.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.