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Декан Селезнёв заявил, что в России не сформировалась культура здоровья

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Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнёв прокомментировал результаты нового исследования, которые показали, что порядка 47% россиян никогда не брали больничный, а 29% не знают, как это делается.

«Примерно половина работников, как показывает практика, продолжают ходить на работу простуженными, часто заражая окружающих», — приводит слова Селезнёва «Российская газета».

Декан отметил, что при этом около 40% компаний просят сотрудников с симптомами простуды оставаться дома. Также 30% работодателей не приветствуют больничные. Некоторые могут предложить работникам перейти на удалёнку.

«В России пока не сформировалась культура здоровья и внимательного отношения к своей физической форме», — заключил Селезнёв.

По его словам, многие берут больничный только в случае высокой температуры.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.

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