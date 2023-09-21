В ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий

Депутат Госдумы Василий Власов предложил распространить на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льготы при земельном и имущественном налогообложении. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы государство уделяет значительное внимание развитию оборонно-промышленного комплекса страны, созданию условий для привлечения в данную отрасль перспективных специалистов и изобретателей, от деятельности которых непосредственно зависит вопрос обеспечения национальной безопасности.

Как напомнил Власов, не так давно президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить действие программы льготной дальневосточной ипотеки на всех сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса без учёта возрастных и семейных критериев.

Одним из механизмов поддержки опытных работников оборонно-промышленного комплекса могло бы стать и распространение налоговых льгот на данные категории специалистов, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 391, 407 Налогового кодекса Российской Федерации в части возможности распространения на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льгот при земельном и имущественном налогообложении», — говорится в обращении.

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