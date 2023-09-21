Узнать больше

В ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил распространить на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льготы при земельном и имущественном налогообложении. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

В обращении законодатель отметил, что в последние годы государство уделяет значительное внимание развитию оборонно-промышленного комплекса страны, созданию условий для привлечения в данную отрасль перспективных специалистов и изобретателей, от деятельности которых непосредственно зависит вопрос обеспечения национальной безопасности.

Как напомнил Власов, не так давно президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить действие программы льготной дальневосточной ипотеки на всех сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса без учёта возрастных и семейных критериев.

Одним из механизмов поддержки опытных работников оборонно-промышленного комплекса могло бы стать и распространение налоговых льгот на данные категории специалистов, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 391, 407 Налогового кодекса Российской Федерации в части возможности распространения на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льгот при земельном и имущественном налогообложении», — говорится в обращении.

Ранее премьер России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить