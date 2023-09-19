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Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником.
Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником
  • РИА Новости

«Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК... Вы ведёте активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

По словам Мишустина, оружейники прикладывают все силы для того, чтобы российская армия получала мощное и надёжное оружие.

«Каждый из вас — профессионал... Поэтому отечественные вооружённые силы оснащены самыми современными системами управления и разведки... Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия», — подчеркнул премьер.

Ранее в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.

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