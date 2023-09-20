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Около половины россиян боятся, что на работе реальность не совпадёт с обещаниями

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Согласно результатам нового исследования, 48% россиян боятся, что при устройстве на новое место работы реальность не совпадёт с обещаниями работодателя.
Около половины россиян боятся, что на работе реальность не совпадёт с обещаниями
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Также у 36% респондентов был страх того, что на новой работе окажется хуже, чем на предыдущей, у 34% — что не справятся с обязанностями и задачами, 28% боялись, что не вольются в коллектив и не сработаются с руководителем.

При этом 43% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда реальность не совпадала с обещаниями при трудоустройстве, а 25% попадали на работу, которая оказалась хуже предыдущей.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев. Ещё 23% утверждают, что им хватило бы двух месяцев отдыха.

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