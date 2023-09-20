Врач Макарьин рассказал о симптомах заболеваний щитовидной железы

Хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал о симптомах заболеваний щитовидной железы.

В беседе с Радио Sputnik Макарьин пояснил, что при тиреотоксикозе, то есть избыточной выработке гормонов, человек чувствует шишку на шее ниже кадыка. Также присутствуют тремор рук, потливость, тревожность, тахикардия, перепады настроения.

«При недостатке гормонов щитовидной железы человек становится апатичным, слабым, постоянно чувствует вялость, сонливость», — добавил врач.

Про его словам, среди симптомов гипотиреоза присутствует отёки на лице и прибавка в весе 2—3 кг.

Макарьин рекомендовал обращаться к специалисту при появлении любого из симптомов.

Ранее врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили рассказала, что состояние мышц шеи влияет на здоровье щитовидной железы.