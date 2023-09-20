Узнать больше

Врач Макарьин рассказал о симптомах заболеваний щитовидной железы

Короткая ссылка
Хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал о симптомах заболеваний щитовидной железы.
Врач Макарьин рассказал о симптомах заболеваний щитовидной железы
  • Gettyimages.ru
  • © stefanamer

В беседе с Радио Sputnik Макарьин пояснил, что при тиреотоксикозе, то есть избыточной выработке гормонов, человек чувствует шишку на шее ниже кадыка. Также присутствуют тремор рук, потливость, тревожность, тахикардия, перепады настроения.

«При недостатке гормонов щитовидной железы человек становится апатичным, слабым, постоянно чувствует вялость, сонливость», — добавил врач. 

Про его словам, среди симптомов гипотиреоза присутствует отёки на лице и прибавка в весе 2—3 кг.

Макарьин рекомендовал обращаться к специалисту при появлении любого из симптомов.

Ранее врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили рассказала, что состояние мышц шеи влияет на здоровье щитовидной железы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить