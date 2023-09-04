Врач Гелашвили посоветовала укреплять мышцы шеи для здоровья щитовидной железы
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«Если вы измените своё питание, включите физическую активность, поддержите мышцы шеи, которые тоже влияют на щитовидную железу, на кровоснабжение щитовидной железы, то тогда у вас не будет проблем», — поделилась специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, боли в шее и спине, а также в суставах зачастую связаны со слабостью мышц. Для укрепления мышечного каркаса и, как следствие, улучшения общего самочувствия врач посоветовала увеличить физическую активность.
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