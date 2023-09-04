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Врач Гелашвили посоветовала укреплять мышцы шеи для здоровья щитовидной железы

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Врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили рассказала, что состояние мышц шеи влияет на здоровье щитовидной железы.
Врач Гелашвили посоветовала укреплять мышцы шеи для здоровья щитовидной железы
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

«Если вы измените своё питание, включите физическую активность, поддержите мышцы шеи, которые тоже влияют на щитовидную железу, на кровоснабжение щитовидной железы, то тогда у вас не будет проблем», — поделилась специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, боли в шее и спине, а также в суставах зачастую связаны со слабостью мышц. Для укрепления мышечного каркаса и, как следствие, улучшения общего самочувствия врач посоветовала увеличить физическую активность.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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