Врач Гелашвили посоветовала укреплять мышцы шеи для здоровья щитовидной железы

Врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили рассказала, что состояние мышц шеи влияет на здоровье щитовидной железы.

«Если вы измените своё питание, включите физическую активность, поддержите мышцы шеи, которые тоже влияют на щитовидную железу, на кровоснабжение щитовидной железы, то тогда у вас не будет проблем», — поделилась специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, боли в шее и спине, а также в суставах зачастую связаны со слабостью мышц. Для укрепления мышечного каркаса и, как следствие, улучшения общего самочувствия врач посоветовала увеличить физическую активность.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.