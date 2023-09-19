Самой востребованной пластической операцией в России стала блефаропластика
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Пластический хирург Степан Кольченко в беседе с «Известиями» рассказал, что первое место в рейтинге пластических операций за первое полугодие заняла блефаропластика (23%).
В 99% случаев такую операцию делают, чтобы омолодить лицо, избавиться от «мешков» под глазами и отёков. В 1% случаев обращаются люди с врождённым птозом век.
Второе и третье место — липофилинг (17%) и лифтинг лица (15%).
Ранее врач-оториноларинголог высшей категории «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Евгений Фуки рассказал, что в некоторых случаях пациентам с искривлением носовой перегородки показано оперативное вмешательство.