Врач Фуки: операция по исправлению носовой перегородки может избавить от храпа
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Такие пациенты часто жалуются на затруднённое носовое дыхание, синуситы, гнусавость, поделился врач в беседе с РИАМО.
По его словам, септопластику рекомендуют делать, когда, помимо самого искривления, имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп, частые лор-заболевания.
Модернизация хирургии в оперативной оториноларингологии с использованием современного арсенала значительно уменьшает травматичность воздействия, отметил врач.
Во время вмешательства хирурги под общим наркозом создают форму перегородки носа, улучшающую проходимость носовых ходов и дыхание, подчеркнул Фуки.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.