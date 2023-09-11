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Врач Фуки: операция по исправлению носовой перегородки может избавить от храпа

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Врач-оториноларинголог высшей категории «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Евгений Фуки рассказал, что в некоторых случаях пациентам с искривлением носовой перегородки показано оперативное вмешательство.
Врач Фуки: операция по исправлению носовой перегородки может избавить от храпа
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Такие пациенты часто жалуются на затруднённое носовое дыхание, синуситы, гнусавость, поделился врач в беседе с РИАМО.

По его словам, септопластику рекомендуют делать, когда, помимо самого искривления, имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп, частые лор-заболевания.

Модернизация хирургии в оперативной оториноларингологии с использованием современного арсенала значительно уменьшает травматичность воздействия, отметил врач.

Во время вмешательства хирурги под общим наркозом создают форму перегородки носа, улучшающую проходимость носовых ходов и дыхание, подчеркнул Фуки.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

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