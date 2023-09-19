Вирусолог Альтштейн заявил, что вариант COVID-19 «пирола» не вызывает опасений

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

Специалист отметил, что «пирола» является одним из вариантов «омикрона» и отличается высокой степенью контагиозности (заразности. — RT), поэтому уже успел распространиться в целом ряде стран, а значит, может охватить и другие регионы.

«Что касается этих новых штаммов, мы не видим особого всплеска заболеваемости. В отдельных странах есть повышение, но оно не такое значительное», — отметил Альтштейн.

По мнению вирусолога, не стоит опасаться повторения ситуации прошлых лет.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал вакцинироваться от COVID-19.