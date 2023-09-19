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Врач Малиновская рассказала о причинах появления отёков

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Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о причинах появления отёков и как от них избавиться.
Врач Малиновская рассказала о причинах появления отёков
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» Малиновская объяснила, что отёки — это симптом, который указывает на отклонение.

Так, отёки могут появиться из-за несбалансированного потребления жидкости.

«Чрезмерная отёчность может развиться при сердечной недостаточности, воспалении печени, нарушении работы почек, хронической венозной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы», — объяснила Малиновская.

Врач рекомендовала сделать свой образ жизни более активным, поменять подход к питанию и потреблению жидкости, а также обратиться к врачу в случае, если отёк нарастает или развивается несимметрично.

Ранее врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиники» Валерия Ломова перечислила неочевидные симптомы, которые могут указывать на заболевания печени.

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