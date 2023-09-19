Врач Ломова назвала синяки одним из неочевидных признаков болезни печени
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«К неочевидным признакам заболевания печени можно отнести пигментацию ладоней, появление сосудистых звёздочек, кожный зуд, отёки, частые носовые кровотечения и появление синяков на коже, потерю веса или наличие ожирения, снижение аппетита, сонливость, повышенную утомляемость, тошноту, нарушение концентрации и внимания», — поделилась Ломова в беседе с газетой «Известия».
Также, по её словам, тревожными признаками являются снижение в общем анализе крови уровня тромбоцитов и гемоглобина.
Она посоветовала минимум раз в год проходить обследование у гепатолога, так как заболевания печени на ранних этапах протекают бессимптомно.
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