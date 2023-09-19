Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%
- РИА Новости
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2% и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рост уровня заболеваемости зафиксирован в 70 субъектах России.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд допмутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.
Вместе с тем там отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».