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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%

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В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что уровень заболеваемости в России увеличился на 48% за неделю.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%
  • РИА Новости

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2% и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост уровня заболеваемости зафиксирован в 70 субъектах России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд допмутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.

Вместе с тем там отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».

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