Временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в московском районе Сокольники возобновляет работу с сегодняшнего дня.

Эту информацию RT подтвердили в приёмной медучреждения.

Как стало известно, с сегодняшнего дня на работу вышли сотрудники госпиталя.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.

В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».