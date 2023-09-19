Временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу
- АГН «Москва»
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Эту информацию RT подтвердили в приёмной медучреждения.
Как стало известно, с сегодняшнего дня на работу вышли сотрудники госпиталя.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.
В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.
В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».