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Временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу

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Временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в московском районе Сокольники возобновляет работу с сегодняшнего дня.
Временный ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Эту информацию RT подтвердили в приёмной медучреждения. 

Как стало известно, с сегодняшнего дня на работу вышли сотрудники госпиталя.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным.

В ведомстве отметили, что вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы».

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