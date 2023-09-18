Узнать больше

Врач Мескина посоветовала сдать ряд анализов осенью

Короткая ссылка
Врач-инфекционист Елена Мескина дала советы на предмет того, какие анализы стоит сдать в осенний период, когда обостряются сезонные и хронические заболевания.

Прежде всего стоит проверить уровень глюкозы и инсулина в крови, поделилась она в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в некоторых случаях стоит провести исследование на уровень магния. Его дефицит предупреждает о развитии остеопороза, сердечно-сосудистых болезней и повышении давления, пояснила Мескина.

Кроме того, по её словам, тест на гомоцистеин позволяет специалистам определить недостаток некоторых витаминов и микроэлементов, таких как В6, В9, В12.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить