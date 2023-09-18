Врач Мескина посоветовала сдать ряд анализов осенью

Врач-инфекционист Елена Мескина дала советы на предмет того, какие анализы стоит сдать в осенний период, когда обостряются сезонные и хронические заболевания.

Прежде всего стоит проверить уровень глюкозы и инсулина в крови, поделилась она в беседе с «Вечерней Москвой».

Также в некоторых случаях стоит провести исследование на уровень магния. Его дефицит предупреждает о развитии остеопороза, сердечно-сосудистых болезней и повышении давления, пояснила Мескина.

Кроме того, по её словам, тест на гомоцистеин позволяет специалистам определить недостаток некоторых витаминов и микроэлементов, таких как В6, В9, В12.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.