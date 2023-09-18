Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичное предприятие «Ветбиохим» разработало четыре новые вакцины для животных.

Об этом сообщает НСН.

«Сегодня предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 — для животных-компаньонов», — отметил Овчинский.

Кроме того, предприятие почти в шесть раз увеличило поставки по некоторым препаратам. За полгода также вырос выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных на 30% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Объём продаж в первом полугодии вырос на 40%, достигнув 1,5 млрд рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства (ИПП) столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.