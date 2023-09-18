Столичное предприятие «Ветбиохим» разработало четыре новые вакцины для животных
Об этом сообщает НСН.
«Сегодня предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 — для животных-компаньонов», — отметил Овчинский.
Кроме того, предприятие почти в шесть раз увеличило поставки по некоторым препаратам. За полгода также вырос выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных на 30% по сравнению с таким же периодом 2022 года.
Объём продаж в первом полугодии вырос на 40%, достигнув 1,5 млрд рублей.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства (ИПП) столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.