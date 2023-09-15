Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства Москвы вырос на 15,1%

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства (ИПП) столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.

«Темпы роста промышленного производства Москвы указывают на высокую востребованность столичных производственных мощностей, их инвестиционную привлекательность, растущий спрос со стороны населения, а также подтверждают статус российской столицы как передового производственного центра», — передаёт слова Ефимова сайт «Аргументы и Факты».

В рейтинге 2022 года второе место занял Хошимин — город увеличил ИПП на 7,8%. На третьем месте расположился Рио-де-Жанейро с ростом индекса 4,6%. В Сингапуре показатели выросли на 2,6%, в Токио — на 2%, в Барселоне — на 1,1%, в Сан-Паулу — на 0,2%.

При этом в Шанхае ИПП в 2022 году снизился на 2,2%, в Нью-Дели — на 7,2%, в Пекине — на 16,7%.

Также глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в 2022 году столичные предприятия обрабатывающего сектора промышленности увеличили выпуск на продукции на 17,2%.

Ранее, по сообщению «Радио 1», зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева заявила, что за первые шесть месяцев 2023 года объёмы промышленного производства в Московской области выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.