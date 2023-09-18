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Экономист высказался об идее сокращать пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами

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Ангелина Шурпина
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.
Экономист высказался об идее сокращать пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

По мнению специалиста, инициатива позитивная, однако он «против такого манёвра».

«Как показывает экономическая история, до хорошего такие вещи не приводят, может возникнуть определённая социальная турбулентность. Найдётся масса профессий социальных и благородных, а не только ухаживающие за инвалидами. Таким образом создаётся прецедент — другие, низкодоходные категории, которые ведут активную социальную деятельность, тоже начнут требовать, ссылаясь на данный прецедент, сокращать пенсионный возраст» — объяснил Остапкович. 

По словам экономиста, вопрос нужно решать по-другому. 

«Нужно их поощрять: финансово, материально, социально, то есть, конечно, эта категория людей очень активна и выполняет большую социальную нагрузку, но устанавливать возраст — создавать прецедент», — считает он. 

Эксперт добавил, что решать этот вопрос должны профсоюзы, гражданское общество и сами люди, ухаживающие за инвалидами.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.

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