Экономист высказался об идее сокращать пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами
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По мнению специалиста, инициатива позитивная, однако он «против такого манёвра».
«Как показывает экономическая история, до хорошего такие вещи не приводят, может возникнуть определённая социальная турбулентность. Найдётся масса профессий социальных и благородных, а не только ухаживающие за инвалидами. Таким образом создаётся прецедент — другие, низкодоходные категории, которые ведут активную социальную деятельность, тоже начнут требовать, ссылаясь на данный прецедент, сокращать пенсионный возраст» — объяснил Остапкович.
По словам экономиста, вопрос нужно решать по-другому.
«Нужно их поощрять: финансово, материально, социально, то есть, конечно, эта категория людей очень активна и выполняет большую социальную нагрузку, но устанавливать возраст — создавать прецедент», — считает он.
Эксперт добавил, что решать этот вопрос должны профсоюзы, гражданское общество и сами люди, ухаживающие за инвалидами.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.