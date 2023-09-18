Экономист высказался об идее сокращать пенсионный возраст ухаживающим за инвалидами

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.

По мнению специалиста, инициатива позитивная, однако он «против такого манёвра».

«Как показывает экономическая история, до хорошего такие вещи не приводят, может возникнуть определённая социальная турбулентность. Найдётся масса профессий социальных и благородных, а не только ухаживающие за инвалидами. Таким образом создаётся прецедент — другие, низкодоходные категории, которые ведут активную социальную деятельность, тоже начнут требовать, ссылаясь на данный прецедент, сокращать пенсионный возраст» — объяснил Остапкович.

По словам экономиста, вопрос нужно решать по-другому.

«Нужно их поощрять: финансово, материально, социально, то есть, конечно, эта категория людей очень активна и выполняет большую социальную нагрузку, но устанавливать возраст — создавать прецедент», — считает он.

Эксперт добавил, что решать этот вопрос должны профсоюзы, гражданское общество и сами люди, ухаживающие за инвалидами.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.