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Онколог Странадко заявил, что рак не является наследственным заболеванием

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Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы профессор Евгений Странадко заявил, что рак не является наследственным заболеванием, но могут быть предрасположенности.
Онколог Странадко заявил, что рак не является наследственным заболеванием
  • Gettyimages.ru

«Официально наследственности у рака нет. Но есть предрасположенность, определённые состояния организма, которые как раз и наследуются. Есть исключения — ранние заболевания у детей», — сказал он в беседе с НСН.

В свою очередь, онкохирург, химиотерапевт, медицинский директор клиники «Мамма» кандидат медицинских наук Антон Иванов сообщил, что известны случаи, когда, например, женщины оперируют молочные железы, хотя ещё не заболели.

«Сейчас этот тренд уходит, но нужно проводить более частые скрининги, если есть какие-то опасения», — считает эксперт.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что ряд серьёзных заболеваний может развиваться бессимптомно. В их числе гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и рак.

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