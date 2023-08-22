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Врач Романенко: диабет и онкология могут долгое время развиваться бессимптомно

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что ряд серьёзных заболеваний может развиваться бессимптомно. В их числе гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология.
Врач Романенко: диабет и онкология могут долгое время развиваться бессимптомно
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Нередки случаи, когда человек никак не ощущает, что у него высокое артериальное давление, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».

«Любое онкологическое заболевание может очень долго быть бессимптомным. Это касается репродуктивной сферы, молочных желёз, гинекологии, предстательной железы и других видов рака», — отметила Романенко.

Также, по её словам, незаметно для человека могут развиваться атеросклероз и сахарный диабет.

Выявить заболевания можно только в результате медицинского обследования, подчеркнула Романенко.

Ранее НСН сообщала, что в московских ревматологических и нефрологических центрах начал работу новый телемедицинский сервис.

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