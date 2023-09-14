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В СЖР прокомментировали угрозы от представителя Сил теробороны Украины

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RT
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

По его мнению, международные организации «вряд ли смогут повлиять на высказывания этого странного персонажа».

«Я вхожу в СПЧ и поддерживаю то, что глава СПЧ отправил подобные документы. Сегодня от имени Союза журналистов России я тоже отправил письма руководителю ФСБ и главе МВД с просьбой найти возможности защищать журналистов во всех ситуациях, где это необходимо», — рассказал Соловьёв.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал угрозу Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

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