В СЖР прокомментировали угрозы от представителя Сил теробороны Украины

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

По его мнению, международные организации «вряд ли смогут повлиять на высказывания этого странного персонажа».

«Я вхожу в СПЧ и поддерживаю то, что глава СПЧ отправил подобные документы. Сегодня от имени Союза журналистов России я тоже отправил письма руководителю ФСБ и главе МВД с просьбой найти возможности защищать журналистов во всех ситуациях, где это необходимо», — рассказал Соловьёв.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал угрозу Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.