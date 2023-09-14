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Три девочки из числа пострадавших в ДТП в Ленобласти остаются в больницах

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Три девочки из числа пострадавших в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области остаются в больницах.

Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«В городских стационарах остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе «Скандинавия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пострадавшие уже выписаны из медучреждений и отправлены на амбулаторное лечение.

Пациентка, которая получила наиболее серьёзные травмы, готовится к переводу из реанимации в отделение.

Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.

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