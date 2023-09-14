Три девочки из числа пострадавших в ДТП в Ленобласти остаются в больницах
Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
«В городских стационарах остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе «Скандинавия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные пострадавшие уже выписаны из медучреждений и отправлены на амбулаторное лечение.
Пациентка, которая получила наиболее серьёзные травмы, готовится к переводу из реанимации в отделение.
Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.
Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.