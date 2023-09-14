В Москве построят образовательный комплекс на 1450 детей

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на востоке Москвы построят образовательный комплекс с детским садом и школой.

Об этом информирует РИАМО.

По словам Княжевской, учреждение рассчитано на 1450 мест — на 250 дошкольников и 1,2 тыс. школьников. Площадь здания школы составит 20 тыс. кв. м, детского сада — 5,5 тыс. кв. м.

«Появление такого объекта поможет удовлетворить потребность в социальной инфраструктуре района, который сейчас стремительно развивается», — отметила она.

Также НСН передаёт, что в Солнцеве на торги выставили земельный участок для строительства спорткомплекса.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на участке площадью 3,3 тыс. кв. м построят четырёхэтажный спорткомплекс с подземным паркингом на 26 машино-мест.

Общая площадь спорткомплекса составит 4,6 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 190 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году.