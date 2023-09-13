Нижегородская область получит 190 млн рублей на капремонт объектов архитектуры

Нижегородская область получит 190 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.

В частности, будут обновлены дома культуры, расположенные в сёлах Васильевка в Сеченовском округе, Медяна в Пильнинском округе и Малый Макателем в Первомайске.

Также запланирован ремонт в театре кукол в Нижнем Новгороде, во дворце культуры и спорта в Чкаловске, в детской школе искусств в селе Линда.

Работы состоятся в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.