Нижегородская область получит 190 млн рублей на капремонт объектов архитектуры
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.
В частности, будут обновлены дома культуры, расположенные в сёлах Васильевка в Сеченовском округе, Медяна в Пильнинском округе и Малый Макателем в Первомайске.
Также запланирован ремонт в театре кукол в Нижнем Новгороде, во дворце культуры и спорта в Чкаловске, в детской школе искусств в селе Линда.
Работы состоятся в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.