Узнать больше

Нижегородская область получит 190 млн рублей на капремонт объектов архитектуры

Короткая ссылка
Нижегородская область получит 190 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году.
Нижегородская область получит 190 млн рублей на капремонт объектов архитектуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.

В частности, будут обновлены дома культуры, расположенные в сёлах Васильевка в Сеченовском округе, Медяна в Пильнинском округе и Малый Макателем в Первомайске.

Также запланирован ремонт в театре кукол в Нижнем Новгороде, во дворце культуры и спорта в Чкаловске, в детской школе искусств в селе Линда.

Работы состоятся в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить