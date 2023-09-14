В Татарстане второклассник выстрелил в другого школьника из ракетницы
- РИА Новости
Об этом рассказал глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в Telegram-канале.
По его словам, мальчик получил лёгкую травму в виде царапины на лице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
«Вместе с ещё одним ребёнком, который был оглушён громким звуком, они были госпитализированы, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение», — добавил глава.
Кашапов подчеркнул, что вместе с медицинскими работниками будет следить за состоянием детей.
Ранее сообщалось, что жалобы на острую кишечную инфекцию получены от 45 человек из школы №18 города Кызыла в Республике Тыва.