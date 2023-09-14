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В Татарстане второклассник выстрелил в другого школьника из ракетницы

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Ученик 2-го класса школы села Богородское Республики Татарстан в связи с «неосторожным обращением» выстрелил из сигнальной ракетницы в другого школьника.
В Татарстане второклассник выстрелил в другого школьника из ракетницы
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в Telegram-канале.

По его словам, мальчик получил лёгкую травму в виде царапины на лице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Вместе с ещё одним ребёнком, который был оглушён громким звуком, они были госпитализированы, после осмотра их отпустили домой на амбулаторное лечение», — добавил глава.

Кашапов подчеркнул, что вместе с медицинскими работниками будет следить за состоянием детей.

Ранее сообщалось, что жалобы на острую кишечную инфекцию получены от 45 человек из школы №18 города Кызыла в Республике Тыва.

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