Глава Тувы сообщил об отравлении 45 человек в школе в Кызыле
- РИА Новости
Такое заявление опубликовал глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.
По его словам, врачи госпитализировали пятерых школьников и одного взрослого. Ситуацию контролируют сотрудники Роспотребнадзора и регионального Минобразования.
«Все обстоятельства отравления, так же как и возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами. У работников столовой взяты анализы, также исследуются образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин и их устранения», — добавил Ховалыг.
Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.