Глава Тувы сообщил об отравлении 45 человек в школе в Кызыле

Жалобы на острую кишечную инфекцию получены от 45 человек из школы №18 города Кызыла в Республике Тыва, шесть человек отправлены в больницы.

Такое заявление опубликовал глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

По его словам, врачи госпитализировали пятерых школьников и одного взрослого. Ситуацию контролируют сотрудники Роспотребнадзора и регионального Минобразования.

«Все обстоятельства отравления, так же как и возбудитель инфекции, устанавливаются специалистами. У работников столовой взяты анализы, также исследуются образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин и их устранения», — добавил Ховалыг.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.