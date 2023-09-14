Врач Иванов рекомендовал поддерживать температуру в ванной в пределах +24...+26 °C

Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, какая температура должна быть в квартире.

В беседе с «Газетой.Ru» Иванов рассказал, что температура на кухне должна быть +17...+18 °C из-за того, что во время приготовления пищи помещение может сильно нагреться. В спальне температура может быть +18...+20 °C, в гостиной и детской — до +22 °C.

При этом в ванной может быть +24...+26 °C. По словам врача, если температура будет слишком низкой, у человека появится ощущение сырости.

Чтобы не замёрзнуть на улице, врач советует носить тонкое термобельё, шерстяной свитер и широкие брюки. Можно также надеть две пары носков под осеннюю или зимнюю обувь.

«Верхний слой — куртка или пуховик с соотношением пуха и пера 80 к 20 или 90 к 10», — добавил врач.

Ранее кардиолог клиники «Евроонко» кандидат медицинских наук Сергей Кадин заявил, что если человек находится в тёплой или жаркой среде, то микрососуды кожи расширяются и срабатывает принцип действия радиатора.