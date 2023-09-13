Узнать больше

В Дагестане выписали всех пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы дагестанского Минздрава Зарина Агмадова сообщила, что в Дагестане врачи выписали всех пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
В Дагестане выписали всех пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
  • РИА Новости

Об этом она сказала в беседе с ТАСС.

«Врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы», — рассказала собеседница агентства.

При этом 11 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы, добавила Агмадова.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Также глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев заявил, что за каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить