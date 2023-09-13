В Дагестане выписали всех пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Руководитель пресс-службы дагестанского Минздрава Зарина Агмадова сообщила, что в Дагестане врачи выписали всех пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Об этом она сказала в беседе с ТАСС.

«Врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкалы», — рассказала собеседница агентства.

При этом 11 пострадавших остаются в медучреждениях Москвы, добавила Агмадова.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Также глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев заявил, что за каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника.