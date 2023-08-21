Узнать больше

За каждой пострадавшей при взрыве в Махачкале семьёй закрепили соцработника

Короткая ссылка
За каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника, заявил глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев.
За каждой пострадавшей при взрыве в Махачкале семьёй закрепили соцработника
  • РИА Новости

По данным администрации главы республики со ссылкой на министра, власти организовали подворный обход домовладений для выявления ущерба, оформляются соцпаспорта с указанием конкретных потребностей семьи.

К настоящему времени оформлены 215 комплектов документов.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Ранее сообщалось, что за три дня фонд «Все вместе» собрал около 40 млн рублей помощи для семей погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале 14 августа.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной ЧП недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить