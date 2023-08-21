За каждой пострадавшей при взрыве в Махачкале семьёй закрепили соцработника

За каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника, заявил глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев.

По данным администрации главы республики со ссылкой на министра, власти организовали подворный обход домовладений для выявления ущерба, оформляются соцпаспорта с указанием конкретных потребностей семьи.

К настоящему времени оформлены 215 комплектов документов.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Ранее сообщалось, что за три дня фонд «Все вместе» собрал около 40 млн рублей помощи для семей погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале 14 августа.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной ЧП недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.