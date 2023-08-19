Для семей погибших и пострадавших в Махачкале собрали около 40 млн рублей
«(В сборе приняли участие. — RT) свыше 380 человек, среди которых представители бизнеса, депутаты, чиновники и просто неравнодушные граждане... Каждый помогает, чем может. Отмечены переводы в 100—200 рублей от граждан», — говорится в сообщении администрации региона.
Власти республики отдельно отметили большое количество перечислений от жителей ЛНР и ДНР, а также от школ и гимназий Луганска.
Собранные фондом средства будут направлены на оперативную помощь пострадавшим, в том числе на подготовку детей к школе, помощь в реабилитации и другие нужды.
Реквизиты для переводов указаны в официальном Telegram-канале властей региона.
В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной ЧП недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.
Также Меликов сообщил, что в Дагестане идёт процедура опознания погибших в результате взрыва в Махачкале, по состоянию на 16 августа неопознанными оставались 17 человек.