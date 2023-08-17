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Меликов сообщил о процедуре опознания погибших при взрыве в Махачкале

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В Дагестане идёт процедура опознания погибших в результате взрыва в Махачкале, по состоянию на 16 августа неопознанными оставались 17 человек.
Меликов сообщил о процедуре опознания погибших при взрыве в Махачкале
  • РИА Новости

«Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — цитирует РИА Новости главу Дагестана Сергея Меликова.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать всё возможное для минимизации ущерба после пожара на заправочной станции в Дагестане.

Также глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

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