Меликов сообщил о процедуре опознания погибших при взрыве в Махачкале
- РИА Новости
«Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — цитирует РИА Новости главу Дагестана Сергея Меликова.
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать всё возможное для минимизации ущерба после пожара на заправочной станции в Дагестане.
Также глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.