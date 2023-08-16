Путин поручил МЧС сделать всё для минимизации ущерба после пожара в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать всё возможное для минимизации ущерба после пожара на заправочной станции в Дагестане.

«Нужно сделать всё, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь, вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьёзным образом», — сказал он в ходе совещания с членами правительства.

Также российский лидер заявил, что все переживают из-за взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале.

Ранее власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.

Также глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.