Узнать больше

Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при ЧП в Махачкале опознаны

Короткая ссылка
Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.
Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при ЧП в Махачкале опознаны
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба главы республики.

«Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания остальных жертв продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписаны из больницы.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить