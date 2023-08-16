Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при ЧП в Махачкале опознаны

Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.

Об этом информирует пресс-служба главы республики.

«Из 35 погибших имена 13 известны, процесс опознания остальных жертв продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписаны из больницы.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.