Путин: мы все переживаем из-за взрыва и пожара в Махачкале

Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают из-за взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале.

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал глава государства.

Он принёс соболезнования всем семьям погибших.

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 — дети.

Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.