Путин: мы все переживаем из-за взрыва и пожара в Махачкале
Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.
«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал глава государства.
Он принёс соболезнования всем семьям погибших.
Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 — дети.
Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.