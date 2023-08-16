Голикова: в результате взрыва в Дагестане пострадали 119 человек и погибли 35
- РИА Новости
Об этом сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.
«Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе трое детей, будут эвакуированы в федеральные и московские учреждения в связи с их состоянием здоровья», — сказала она.
«Тяжёлым» пациентам оказывается необходимая помощь, отметила вице-премьер.
В учреждениях Дагестана находятся 50 человек, в том числе 14 детей.
Глава Дагестана Сергей Меликов 16 августа заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале.
Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве опознаны.