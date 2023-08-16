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Голикова: в результате взрыва в Дагестане пострадали 119 человек и погибли 35

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Пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 человек — дети. Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.
Голикова: в результате взрыва в Дагестане пострадали 119 человек и погибли 35
  • РИА Новости

Об этом сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

«Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе трое детей, будут эвакуированы в федеральные и московские учреждения в связи с их состоянием здоровья», — сказала она.

«Тяжёлым» пациентам оказывается необходимая помощь, отметила вице-премьер.

В учреждениях Дагестана находятся 50 человек, в том числе 14 детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов 16 августа заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале.

Власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве опознаны.

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