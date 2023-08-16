Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что первоочередные меры по ликвидации последствий ЧС в Махачкале выполнены.

«Основная работа оперативного штаба была вчера. Сегодня у нас ситуация стабилизировалась, по сути дела, мы от первоочередных мер по ликвидации последствий уже ушли, мы их выполнили вчера», — отметил он.

По его словам, теперь власти и специалисты переходят к системным мерам.

Ранее Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

Также власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.