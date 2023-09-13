Терапевт Корягина назвала рост заболеваемости ОРВИ обычной сезонной ситуацией

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина прокомментировала ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.

«Да, рост заболеваемости ОРВИ начался», — сказала она в беседе с URA.RU.

Как отметила Корягина, это обычная сезонная ситуация, связанная с выходом многих людей из отпуска и с началом учебного года.

В качестве профилактики эксперт посоветовала чаще делать дома влажную уборку, воздержаться от посещения многолюдных мест и общения с заболевшими.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.