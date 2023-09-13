Терапевт Корягина назвала рост заболеваемости ОРВИ обычной сезонной ситуацией
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«Да, рост заболеваемости ОРВИ начался», — сказала она в беседе с URA.RU.
Как отметила Корягина, это обычная сезонная ситуация, связанная с выходом многих людей из отпуска и с началом учебного года.
В качестве профилактики эксперт посоветовала чаще делать дома влажную уборку, воздержаться от посещения многолюдных мест и общения с заболевшими.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.