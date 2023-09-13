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Актёр Козловский отсудил у главы ФПБК Бородина 1 рубль

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Актёр Данила Козловский отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства.
Актёр Козловский отсудил у главы ФПБК Бородина 1 рубль
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». 

«Судом взыскано с Бородина Виталия Николаевича в пользу Козловского Данилы Валерьевича компенсация морального вреда 1 рубль», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Бородин в своём Telegram-канале отметил, что решение суда будет обжаловано. 

«Друзья, рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы, естественно, обжалуем решение суда», — заявил он.

По словам общественника, «никто платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдём».

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС. В обращении Бородина также говорилось, что актёр специально переехал в Соединённые Штаты, чтобы «дистанцироваться от России».

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

19 апреля стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину.

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