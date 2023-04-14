Актёр Данила Козловский рассказал, что у него нет второго гражданства

Актёр Данила Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

«Я никуда не уезжал из своей страны. Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого ещё лет 15) я выхожу на сцену петербургского Малого драматического театра... Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом каждый месяц играть в театре в России», — написал Козловский в своём Telegram-канале.

По словам Козловского, в США у него живёт ребёнок, к которому он «уезжал на несколько дней в перерывах между спектаклями». Актёр добавил, что это «не даёт основания утверждать, что он сбежал из России».

Он также подчеркнул, что не имеет доходов нигде, кроме России, а также заявил, что подготовил при содействии адвокатов заявления «в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК».

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации российских ВС.

В обращении также говорилось, что Козловский в своих соцсетях указывал, что игнорировал ситуацию в Донбассе и не обращал на неё никакого внимания в течение восьми лет, однако осуждает «военную операцию». Кроме того, он в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать лозунги, направленные против властей.