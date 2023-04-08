Генпрокуратуру призвали проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС России

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации российских ВС.

Соответствующее обращение, копия которого есть в распоряжении ТАСС, было оправлено на имя генпрокурора России Игоря Краснова.

В документе отмечается, что проект следит за действиями и заявлениями Козловского, «осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины». Также указывается, что актёр специально переехал в Соединённые Штаты, чтобы «дистанцироваться от России».

В обращении также говорится, что Козловский в своих соцсетях указывал, что игнорировал ситуацию в Донбассе и не обращал на неё никакого внимания в течение восьми лет, однако осуждает «военную операцию». Кроме того, он в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать лозунги, направленные против властей. 

«Учитывая публичность высказываний Козловского Д.В., считаем что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП России («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов России и её граждан»), — отмечается в обращении.

Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.

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